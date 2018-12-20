Объявления/Борисов/Работа, образование
Обучение заочно на ИНЖЕНЕРА по ОХРАНЕ ТРУДА за 19 месяцев
15 руб.
Поднято больше 1 года назад
896
Институт повышения квалификации и переподготовки приглашает получить дополнительную специальность "специалиста по охране труда" на базе высшего образования. Специальность: Охрана труда в машиностроении и приборостроении. Период и форма обучения: 19 месяцев (заочная). Квалификация: специалист по охране труда. Документы: три фотографии 3х4, копия диплома и копия паспорта (оригинал и копию документов). Данная специальность прекрасная возможность в будущем получить «инженерную» должность, т.е. «гуманитарию» за 2 года обучиться на СПЕЦИАЛИСТА по ОХРАНЕ ТРУДА. А данная должность обычно называется «ИНЖЕНЕР по ОХРАНЕ ТРУДА». Принимаются также студенты старших курсов вузов, а также граждане СНГ. Выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение не привязано к сентябрю. Цену уточняйте! 246020, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 269, каб. 411 Тел. рабоч.город. (+375 232) 46-42-64, моб.(+375 33) 364-79-16, е-mail: institut_pk@gstu.by, сайт: www.ipk.gstu.by
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